Какие китайские авто выбирают украинцы: статистика

Volkswagen iD.4 китайского производства остается самым популярным новым электромобилем в Украине
В течение первого полугодия украинцы приобрели около 7,3 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром.
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на авто китайского производства увеличился в полтора раза. Из этого количества: новых – 5,3 тыс. ед. (+70%); подержанных – почти 2 тыс. ед.(+9%).
Таким образом, за период с января по июнь автомобили китайского происхождения охватили 16% украинского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составила 2%. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 83%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- Volkswagen iD.4 - 1072 ед.;
- Honda M-NV - 421 ед.;
- Nissan Ariya - 406 ед.;
- BYD Song Plus - 392 ед.;
- Honda eNS1 - 344 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
- Volkswagen iD.4 - 494 ед.;
- Nissan Ariya - 192 ед.;
- Honda eNS1 - 129 ед.;
- Toyota bZ4X - 104 ед.;
- Volkswagen ID.6 - 92 ед.