Какие китайские авто выбирают украинцы: статистика

В течение первого полугодия украинцы приобрели около 7,3 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на авто китайского производства увеличился в полтора раза. Из этого количества: новых – 5,3 тыс. ед. (+70%); подержанных – почти 2 тыс. ед.(+9%).

Таким образом, за период с января по июнь автомобили китайского происхождения охватили 16% украинского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составила 2%. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 83%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

Volkswagen iD.4 - 1072 ед.; Honda M-NV - 421 ед.; Nissan Ariya - 406 ед.; BYD Song Plus - 392 ед.; Honda eNS1 - 344 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая: