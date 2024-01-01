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Какие китайские авто выбирают украинцы: статистика

Названы самые популярные в Украине авто из Китая. Подавляющее большинство импортируемых машин электрические.
Какие китайские покупают в Украине: статистика - Auto24

Volkswagen iD.4 китайского производства остается самым популярным новым электромобилем в Украине

Евгений Гудущан
logo19 июля, 12:40
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В течение первого полугодия украинцы приобрели около 7,3 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на авто китайского производства увеличился в полтора раза. Из этого количества: новых – 5,3 тыс. ед. (+70%); подержанных – почти 2 тыс. ед.(+9%).

Таким образом, за период с января по июнь автомобили китайского происхождения охватили 16% украинского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составила 2%. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 83%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

  1. Volkswagen iD.4 - 1072 ед.;
  2. Honda M-NV - 421 ед.;
  3. Nissan Ariya - 406 ед.;
  4. BYD Song Plus - 392 ед.;
  5. Honda eNS1 - 344 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

  1. Volkswagen iD.4 - 494 ед.;
  2. Nissan Ariya - 192 ед.;
  3. Honda eNS1 - 129 ед.;
  4. Toyota bZ4X - 104 ед.;
  5. Volkswagen ID.6 - 92 ед.
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