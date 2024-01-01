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Які китайські авто обирають українці: статистика

Названі найпопулярніші в Україні авто з Китаю. Переважна більшість імпортованих машин – електричні.
Які китайські купують в Україні: статистика - Auto24

Volkswagen iD.4 китайського виробництва лишається найпопулярнішим новим електромобілем в Україні

Євген Гудущан
logo19 липня, 12:40
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Впродовж першого півріччя українці придбали близько 7,3 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на авто китайського виробництва збільшився у півтора раза. З цієї кількості: нових – 5,3 тис. од. (+70%); вживаних – майже 2 тис. од.(+9%).

Отже за період з січня по червень автомобілі китайського походження охопили 16% українського ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 2%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 83%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  1. Volkswagen iD.4 - 1072 од.;
  2. Honda M-NV - 421 од.;
  3. Nissan Ariya - 406 од.;
  4. BYD Song Plus - 392 од.;
  5. Honda eNS1 - 344 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  1. Volkswagen iD.4 - 494 од.;
  2. Nissan Ariya - 192 од.;
  3. Honda eNS1 - 129 од.;
  4. Toyota bZ4X - 104 од.;
  5. Volkswagen ID.6 - 92 од.
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