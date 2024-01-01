Які китайські авто обирають українці: статистика

Впродовж першого півріччя українці придбали близько 7,3 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Скільки витратили українці на імпорт авто: статистика

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на авто китайського виробництва збільшився у півтора раза. З цієї кількості: нових – 5,3 тис. од. (+70%); вживаних – майже 2 тис. од.(+9%).

Отже за період з січня по червень автомобілі китайського походження охопили 16% українського ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 2%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 83%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

Volkswagen iD.4 - 1072 од.; Honda M-NV - 421 од.; Nissan Ariya - 406 од.; BYD Song Plus - 392 од.; Honda eNS1 - 344 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю: