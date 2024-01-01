Скільки витратили українці на імпорт авто: статистика

За даними Держстату, з січня по квітень 2024 року в Україну було імпортовано 133 908 автотранспортних засобів (нових та вживаних), повідомляє Укравтопром.

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Загальна митна вартість ввезеного автотранспорту склала - майже $2,1 млрд. Найбільша частка в цьому імпорті належить легковим автомобілям, яких біло ввезено 118 100 од., на суму понад $1,5 млрд.

На другому місці вантажні авто – 15 181 од. ($460,3 млн). Автотранспортних засобів спеціального призначення (автокрани, автобетономішалки, евакуатори і т.п.) ввезено 325 од. на $53 млн. Імпорт автобусів, за той самий період, становив – 302 од. ($14,6 млн).