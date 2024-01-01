Сколько потратили украинцы на импорт авто: статистика

По данным Госстата, с января по апрель 2024 года в Украину было импортировано 133 908 автотранспортных средств (новых и бывших в употреблении), сообщает Укравтопром.

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Общая таможенная стоимость ввезенного автотранспорта составила - почти $2,1 млрд. Наибольшая доля в этом импорте принадлежит легковым автомобилям, которых бело ввезено 118 100 ед., на сумму более $1,5 млрд.

На втором месте грузовые авто – 15 181 ед. ($460,3 млн). Автотранспортных средств специального назначения (автокраны, автобетономешалки, эвакуаторы и т.п.) ввезено 325 ед. на $53 млн. Импорт автобусов, за тот же период, составил – 302 ед. ($14,6 млн).