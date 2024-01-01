В ЄС бум реєстрацій китайських електромобілів

За даними Укравтопром, у червні китайські бренди зареєстрували понад 23 тис. електромобілів в Європі, що є найбільшим показником за всю історію. Значна кількість цих авто була зареєстрована дилерами самостійно, для подальшої передачі їх у лізинг.

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Автомобілі, зареєстровані до 5 липня, не підпадають під дію додаткових загороджувальних мит, які були введені Єврокомісією на імпортовані електромобілі з КНР. Активніше за інших таку схему використовувала компанія SAIC Motor, постачаючи дилерам свій MG4.

Ще одним рушієм європейського ринку електромобілів у червні стало запровадження стимулів в Італії. Близько €200 млн субсидій для нових електромобілів були освоєні менш ніж за 9 годин, заявили в італійському уряді.