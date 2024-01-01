В августе продажи новых авто выросли на 40% в августе

В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано более 8,1 тыс. новых легковых авто. Относительно августа 2023г. потребительская активность на авторынке увеличилась на 40%, сообщает Укравтопром. Это рекордный показатель продаж новых легковушек за последние 32 месяца.

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Лидерство на рынке новых авто продолжает удерживать японская марка Toyota. В августе 1248 новых Тойот пополнили украинский автопарк. На втором месте Renault – 738 ед. Третий результат у BMW – 633 ед. Также в ТОП-5 попали Skoda (538 ед.) и Volkswagen (483 ед.). Титул бестселлера месяца сохранил за собой Renault Duster (691 ед.).

Всего, с начала года, в Украине было зарегистрировано более 47,3 тыс. новых легковых авто, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2023г.