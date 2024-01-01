Названі найпопулярніші вживані авто з-за кордону

Впродовж серпня український автопарк поповнили понад 25,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Українці в серпні масово завозили вживані авто: скільки вдалось розмитнити

У порівнянні з серпнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 22%. Відносно попереднього місяця, цей показник зріс майже на 29%. Це найкращий показник за останні 25 місяців.

Моторні вподобання розподілились наступним чином:

бензинові авто – 46%.

дизельні – 25%;

електромобілі – 20%;

гібриди – 5%

авто з ГБО – 4%.

Середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери, становить 8,6 року. Лідером реєстрацій, серед ввезених вживаних авто, залишається Volkswagen Golf.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf - 1325 од.;

Renault Megane - 1037 од.;

Skoda Octavia - 959 од.;

Volkswagen Passat - 738 од.;

Volkswagen Tiguan - 685 од.;

Audi Q5 - 671 од.;

Nissan Leaf - 658 од.;

Tesla Model Y - 588 од.;

Nissan Rogue - 581 од.;

Tesla Model 3 - 561 од.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 159 тис. уживаних легковиків, що на чверть більше, ніж за аналогічний період 2023 р.