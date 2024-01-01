Названі найпопулярніші вживані авто з-за кордону

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Лідером реєстрацій залишається Volkswagen Golf
Впродовж серпня український автопарк поповнили понад 25,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром.
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У порівнянні з серпнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 22%. Відносно попереднього місяця, цей показник зріс майже на 29%. Це найкращий показник за останні 25 місяців.
Моторні вподобання розподілились наступним чином:
- бензинові авто – 46%.
- дизельні – 25%;
- електромобілі – 20%;
- гібриди – 5%
- авто з ГБО – 4%.
Середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери, становить 8,6 року. Лідером реєстрацій, серед ввезених вживаних авто, залишається Volkswagen Golf.
До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf - 1325 од.;
- Renault Megane - 1037 од.;
- Skoda Octavia - 959 од.;
- Volkswagen Passat - 738 од.;
- Volkswagen Tiguan - 685 од.;
- Audi Q5 - 671 од.;
- Nissan Leaf - 658 од.;
- Tesla Model Y - 588 од.;
- Nissan Rogue - 581 од.;
- Tesla Model 3 - 561 од.
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 159 тис. уживаних легковиків, що на чверть більше, ніж за аналогічний період 2023 р.