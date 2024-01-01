Электрический Zeekr 001 может стать гибридным

Шпионские снимки лифтбека Zeekr 001 с гибридной силовой установкой просочились в Интернет в Китае. Ранее генеральный директор Zeekr Энди Ан подтвердил, что компания начала разработку гибридных автомобилей с модели 001, которая будет выпущена в 2025 году. Это понятное решение, поскольку гибриды стали довольно популярными в Китае, сообщает CarNewsChina.

Переход на гибридную технологию стал растущей тенденцией среди китайских производителей электромобилей. Avatr, Xpeng и Zeekr подтвердили, что в будущем выпустят гибридные модели.

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Zeekr 001 якобы с гибридной силовой установкой покрыт густым камуфляжем. Однако мы можем легко увидеть, что он очень похож на электрический Zeekr 001, выпущенный в феврале этого года. Замеченный автомобиль имеет LiDAR на крыше, светодиодные ходовые огни и фары, встроенные в передний бампер.

В целом пятнистый автомобиль выглядит похожим на стандартный электромобиль 001. Однако на капоте у него есть наклейка с надписью "Hybrid Electric Vehicle". Итак, автомобиль на фото – гибридный вариант.

О гибридной системе трансмиссии автомобилей под маркой Zeekr мало информации. Генеральный директор Zeekr Энди Ан сказал, что гибридная технология компании соединит в себе преимущества плагин-гибридов, подключаемых к электросети, и обычных. Это означает, что автомобиль будет ехать в режиме электричества на низкой скорости. А ДВС начнет передавать крутящий момент прямо на колеса на трассе. Такое решение решит проблему большого расхода электроэнергии на высоких скоростях.

Первый гибридный автомобиль от Zeekr выйдет на рынок в третьем квартале 2025 года. Но это не лифтбек 001, а флагманский SUV бренда под кодовым названием EX1E. Это полноразмерный кроссовер с формой кузова, похожей на Rolls-Royce Cullinan. Кажется, лифтбек 001 станет следующим гибридным автомобилем от Zeekr, который выйдет на рынок.