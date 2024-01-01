Огляд рестайлінгового Zeekr 001: відмінності, плюси та мінуси

Команда «Першої Електрички» протестувала два Zeekr 001 – модель 2022 року та її рестайлінгову версію виробництва 2024 року. Найбільша відмінність цих двох автомобілів полягає в показнику потужності. Рестайлінговий автомобіль має 740 к.с. тоді як його попередник – лише 540 «коней».

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Окрім цього, автівка 2022 року виробництва побудована на 400-вольтовій архітектурі, а рестайлінговий має 800-вольтову архітектуру. Через це батареї в автівок теж різні: ємністю 86 кВт-год та 96 кВт-год відповідно.

Зовні автівки відрізняються лише бамперами та наявністю датчика LiDAR на даху оновленої моделі, тоді як в салоні відмінностей більше.

Серед них, зокрема, нове кермо з фізичними клавішами замість сенсорних та інакший дисплей цифрової панелі приладів. Центральний дисплей також відрізняється й тепер має функцію повороту в бік водія.

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У власних попередніх тестах команда «Першої Електрички» перевірила, що заявлений автовиробником розгін до 100 км/год за 3,6 секунди оновленої моделі відповідає реальному. Під час тесту на трасі автор каналу – Денис Василенко, зазначив, що підвіска рестайлінгової версії досить м’яка навіть зі встановленими опційними колесами 21-го розміру. До слова, тестові автомобілі не мали опційної пневматичної підвіски.

Також він зазначив, що усі електронні асистенти працюють краще, ніж у попередній моделі, зокрема адаптивний круїз-контроль працює набагато плавніше та прогнозованіше. Також заїзд на трасі показав, що реальний запас ходу рестайлінгової моделі становить близько 450 км на одному заряді.

Щодо недоліків автівки, Денис помітив, що шумоізоляція електромобіля є досить середньою й гіршою, порівняно з конкурентами. Причиною цього є одношарове скло. Також кнопка відкривання дверей може здатись незручним рішення для деяких водіїв, звиклих до важеля.

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Середні витрати автомобіля на швидкості 110 км/год становили 20,2 кВт-год, а при 130 км/год – 26,6 кВт-год. Усі точні дані витрат під час їзди у різних режимах наведені в таблиці вище. Загалом, Денис проїхав 2 тисячі кілометрів на рестайлінговому Zeekr 001 й схвально відгукнувся про цей китайський електромобіль. Як і будь-яка автівка, він має свої мінуси, однак вони не є критичними.