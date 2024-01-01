Електромобіль на трасі: тест витрат з різною середньою швидкістю

Таким чином, автор вирішив перевірити середні витрати та тривалість поїздки. Однак, аби перевірка була нагляднішою, Денис вирішив рухатись з різною середньою швидкістю. До Вінниці автомобіль рухався з середньою швидкістю близько 80 км/год, тоді як зворотній шлях подолав вже зі швидкістю близькою до 110 км/год.

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До того ж в салоні ID.4 в цей момент перебували троє дорослих та дитина, тому таке випробування є максимально об’єктивним. Автомобіль виїхав з Києва з зарядом батареї на рівні 75%.

Після 1 години й 16 хвилин шляху з середньою швидкістю 84 км/год електромобіль подолав 107 км й витратив 23% заряду, мав середній показник витрат в 15.7 кВт-год. Шляхом нескладного підрахунку можна виявити, що в такому темпі автомобіль може подолати максимум 465 км.

Після того, як ID.4 подолав 216 км, рівень заряду батареї знизився до 50%, а означає, що реальний запас ходу кросовера становить близько 450 км, а не 550, як вказано автовиробником за китайським циклом CLTC. Врешті-решт до Вінниці авто прибуло на 20% заряду. Середній показник витрат був в районі 15.7 кВт-год, а загальний час поїздки – 3 години.

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Зворотний шлях електромобіль долав з середньою швидкістю 105 км/год. Батарея авто була заряджена на 85%. Коли Volkswagen Дениса подолав 112 кілометрів, показник витрат був на рівні 20,1 кВт-год. Рівень заряду становив 53%, тоді як середня швидкість становила 94 км/год.

Однак, на шляху Дениса чекав затор, який завадив автору достовірно перевірити витрати й збільшив час подорожі приблизно на 8-10 хвилин. Загалом з Вінниці до Києва у такому темпі автомобіль доїхав за 2 години 20 хвилин. Результати поїздки виявились досить цікавими.

Загалом, можна зробити висновок, що при повільній їзді 1 км шляху при зарядці від домашньої розетки обходиться в 0,68 грн, а при швидкій – 0,89 грн. Водночас при зарядці на станціях швидкої зарядки ціна 1 км шляху становить 2,31 та 3,05 гривень відповідно.

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Окрім цього, запас ходу електромобіля зменшується залежно від швидкості руху, тому власникам варто ретельно планувати свій маршрут. Всі дані наведені в таблицях вище.