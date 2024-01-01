Таким образом, автор решил проверить средние расходы и продолжительность поездки. Однако, чтобы проверка была наглядной, Денис решил двигаться с разной средней скоростью. В Винницу автомобиль двигался со средней скоростью около 80 км/ч, тогда как обратный путь преодолел уже со скоростью близкой к 110 км/ч.

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К тому же в салоне ID.4 в этот момент находились трое взрослых и ребенок, поэтому такое испытание является максимально объективным. Автомобиль выехал из Киева с зарядом батареи на уровне 75%.

После 1 часа и 16 минут пути со средней скоростью 84 км/ч электромобиль преодолел 107 км и потратил 23% заряда и имел средний показатель расхода в 15.7 кВт-ч. Путем несложного подсчета можно обнаружить, что в таком темпе автомобиль может преодолеть максимум 465 км.

После того как ID.4 преодолел 216 км, уровень заряда батареи снизился до 50%, а значит, что реальный запас хода кроссовера составляет около 450 км, а не 550 как указано автопроизводителем по китайскому циклу CLTC. В конце концов, в Винницу авто прибыло на 20% заряда. Средний показатель расхода был в районе 15.7 кВт-ч, а общее время поездки – 3 часа.

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Обратный путь электромобиль преодолевал со средней скоростью 105 км/ч. Батарея авто была заряжена на 85%. После того как Volkswagen Дениса преодолел 112 километров, показатель расходов был на уровне 20,1 кВт-ч. Уровень заряда составлял 53%, тогда как средняя скорость составляла 94 км/ч.

Однако, на пути Дениса ждала пробка, которая помешала автору достоверно проверить расходы и увеличила время путешествия примерно на 8-10 минут. Всего из Винницы в Киев в таком темпе автомобиль доехал за 2 часа 20 минут. Результаты поездки оказались довольно интересными.

В общем, можно сделать вывод, что при медленной езде 1 км пути при зарядке от домашней розетки обходится в 0,68 грн, а при быстрой – 0,89 грн. В то же время при зарядке на станциях быстрой зарядки цена 1 км пути составляет 2,31 и 3,05 гривны соответственно.

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Кроме этого, запас хода электромобиля уменьшается в зависимости от скорости движения, поэтому владельцам следует тщательно планировать свой маршрут. Все данные приведены в таблицах выше.