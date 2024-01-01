Обзор рестайлингового Zeekr 001: плюсы и минусы

Команда “Первой Электрички” протестировала два Zeekr 001 – модель 2022 года и ее рестайлинговую версию производства 2024 года. Наибольшее отличие этих двух автомобилей заключается в показателе мощности. Рестайлинговый автомобиль имеет 740 л.с. тогда как его предшественник – только 540 “лошадей”.

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Кроме этого, автомобиль 2022 года производства построен на 400-вольтовой архитектуре, а рестайлинговый имеет 800-вольтовую архитектуру. Поэтому батареи у автомобилей тоже разные: емкостью 86 кВт-ч и 96 кВт-ч соответственно.

Внешне машины отличаются только бамперами и наличием датчика LiDAR на крыше обновленной модели, тогда как в салоне отличий больше.

Среди них, в частности, новый руль с физическими клавишами вместо сенсорных и иной дисплей цифровой панели приборов. Центральный дисплей также отличается и теперь имеет функцию поворота в сторону водителя.

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В собственных предыдущих тестах команда "Первой Электрички" проверила, что заявленный автопроизводителем разгон до 100 км/ч за 3,6 секунды обновленной модели соответствует реальному. Во время теста на трассе автор канала – Денис Василенко, отметил, что подвеска рестайлинговой версии достаточно мягкая даже с установленными опциональными колесами 21-го размера. К слову, тестовые автомобили не имели опциональной пневматической подвески.

Также он отметил, что все электронные ассистенты работают лучше, чем в предыдущей модели, в частности адаптивный круиз-контроль работает гораздо плавнее и прогнозируемо. Также заезд на трассе показал, что реальный запас хода рестайлинговой модели составляет около 450 км на одном заряде.

Относительно недостатков автомобиля, Денис заметил, что шумоизоляция электромобиля является достаточно средней и хуже, по сравнению с конкурентами. Причиной этого является однослойное стекло. Также кнопка открывания дверей может показаться неудобным решение для некоторых водителей, привыкших к рычагу.

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Средний расход автомобиля на скорости 110 км/ч составляли 20,2 кВт-ч, а при 130 км/ч – 26,6 кВт-ч. Все точные данные расхода при езде в разных режимах приведены в таблице выше. В общем, Денис проехал 2 тысячи километров на рестайлинговом Zeekr 001 и положительно отозвался об этом китайском электромобиле. Как и любая машина, он имеет свои минусы, однако они не являются критическими.