Tesla Cybercub оказалась подозрительно похожей на концепт от Volkswagen

Как передает Carscoops, пользователи в сети быстро заметили, что Cybercub существенно напоминает концепцию Volkswagen XL1. В то время как последнее творение Tesla хочет революционизировать городскую мобильность с полной автономией и амбициями массового рынка, XL1 был сверхэффективным, чрезвычайно ограниченным экспериментом в технологии экономии топлива.

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Несмотря на это, машины действительно достаточно похожи. Первое, что заметно невооруженным глазом – силуэт модели. Конечно, это сходство продиктовано аэродинамической эффективностью, поскольку капля является естественной формой с наименьшим сопротивлением. Однако XL1 имеет удлиненную хвостовую часть и колпаки на задних колесах, разработанных для разрезания воздуха с минимальным сопротивлением.

В то же время Cybercab имеет более прямые линии и простой дизайн. Несмотря на это обе модели имеют двери по типу “крыла чайки”. Такой механизм открывания дверей придает не только эффектности, но и облегчает вход и выход из машины. Кроме этого, в обоих проектов отсутствует заднее стекло, а фонари имеют похожую световую полосу на всю ширину кузова.

В XL1 отсутствие заднего стекла, вероятно, можно объяснить аэродинамической эффективностью. Для Cybercab полностью автономное вождение устраняет потребность в видимости сзади. Интересно, что другие новые модели, такие как Avatr 12 и Polestar 4, также не имеют заднего стекла, что обозначает тенденцию в современном автомобильном дизайне.

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Очевидно, что модели от Tesla и VW имеют двухместный салон, однако, автономный модуль и отсутствие элементов управления позволяют Cybercub вмещать на одного пассажира больше, тогда как в XL1 одно из сидений рассчитано на водителя. Грузовое пространство в машины от американского автопроизводителя также больше, ведь Volkswagen имеет 0,8-литровый дизельный двигатель, что является частью гибридной установки сзади.