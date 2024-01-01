Tesla Cybercub виявилась підозріло схожою на концепт від Volkswagen

Як передає Carscoops, користувачі в мережі швидко помітили, що Cybercub суттєво нагадує концепцію Volkswagen XL1. У той час як останнє творіння Tesla хоче революціонізувати міську мобільність з повною автономією та амбіціями масового ринку, XL1 був надефективним, надзвичайно обмеженим експериментом у технології економії палива.

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Попри це, автівки справді досить подібні. Перше, що помітно неозброєним оком – силует моделі. Звичайно, ця схожість продиктована аеродинамічною ефективністю, оскільки крапля є природною формою з найменшим опором. Проте XL1 має подовжену хвостову частину та ковпаки на задніх колесах, розроблених для розрізання повітря з мінімальним опором.

Водночас Cybercab має пряміші лінії та простіший дизайн. Попри це обидві моделі мають двері по типу “крила чайки”. Такий механізм відкривання дверей надає не лише ефектності, а й полегшує вхід та вихід з автівки. Окрім цього, в обох проєктів відсутнє заднє скло, а ліхтарі мають схожу світлову смугу на всю ширину кузова.

У XL1 відсутність заднього скла, ймовірно, можна пояснити аеродинамічною ефективністю. Для Cybercab повністю автономне водіння усуває потребу в видимості ззаду. Цікаво, що інші нові моделі, такі як Avatr 12 і Polestar 4, також не мають заднього скла, що позначає тенденцію в сучасному автомобільному дизайні.

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Очевидно, що моделі від Tesla та VW мають двомісний салон, однак, автономний модуль та відсутність елементів керування дозволяють Cybercub вміщувати на одного пасажира більше, тоді як в XL1 одне з сидінь розраховане на водія. Вантажний простір в автівки від американського автовиробника також більший, адже Volkswagen має 0,8-літровий дизельний двигун, що є частиною гібридної установки позаду.