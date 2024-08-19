Chery випустила кросовер, підозріло схожий на Range Rover

Як повідомляє CarNewsChina, фотографії новинки, зроблені в одному з дилерських центрів, почали ширитися мережею. На них помітно, що стиль передньої частини Tiggo 7 Sport найбільше нагадує мову дизайну кросоверів Range Rover. Зокрема, решітка радіатора майже повністю ідентична, як і конструкція повітрозабірника та бампера.

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Денні ходові вогні також досить схожі на вогні Range Rover Evoque. Попри те, що кросовер називається Tiggo 7 Sport, новинка не пов’язана з іншими моделями Tiggo 7, а є «братом» Chery Tansuo 06, який відомий на інших як Jaecoo J7.

Цікаво, що Tansuo 06 пропонує подібний дизайн передньої частини в якості опції. З боків обидві машини дуже схожі й мають приховані ручками дверей і багажниками на даху, проте, автовиробник позиціонує Tiggo 7 Sport як міський кросовер. Салони моделей також ідентичні.

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Інформація про силовий агрегат Chery Tiggo 7 Sport відсутня, однак, можна припустити, що автомобіль використовуватиме такий же турбований 1,6-літровий агрегат, потужністю 197 к.с. й 290 Нм крутного моменту, що й Tansuo 06. Двигун поєднується з семиступеневою мокрою роботизованою коробкою передач з подвійним зчепленням. Очікується, що вартість кросовера становитиме близько 14 000 доларів США.