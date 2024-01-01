Jaguar Land Rover будуватиме нові авто на платформах від Chery

Про це повідомляє Автосвіт, посилаючись на офіційну заяву компанії. В ній йдеться, що моделі британського концерну будуть засновані на платформах E0X Pure Electric та M3X Super Hybrid.

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Exeed каже, що електрична платформа E0X здатна забезпечити середні витрати енергії на рівні 12-13 кВт-год на 100 км, а 95% її елементів підлягають вторинному переробленню. Платформа являє собою легку та міцну алюмінієву конструкцію, з п’ятиважільною підвіскою позаду та подвійними поперечними важелями попереду.

Гібридна платформа M3X має тришвидкісну трансмісію 3DHT, яка являє собою дводвигунну приводну систему. Вона пропонує 9 режимів роботи, рекуперацію та 11 комбінованих передач.

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Коли саме з’являться перші автомобілі JLR, створені на архітектурах Exeed не оголошено. Очікується, що це станеться вже в найближчі роки, адже британський концерн активно електрифікує свій модельний ряд.