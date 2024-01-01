Jaguar Land Rover будет строить новые авто на платформах от Chery

Об этом сообщает Автомир, ссылаясь на официальное заявление компании. В нем говорится, что модели британского концерна будут основаны на платформах E0X Pure Electric и M3X Super Hybrid.

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Exeed говорит, что электрическая платформа E0X способна обеспечить средний расход энергии на уровне 12-13 кВт-ч на 100 км, а 95% ее элементов подлежат вторичной переработке. Платформа представляет собой легкую и прочную алюминиевую конструкцию, с пятирычажной подвеской сзади и двойными поперечными рычагами впереди.

Гибридная платформа M3X имеет трехскоростную трансмиссию 3DHT, которая представляет собой двухдвигательную приводную систему. Она предлагает 9 режимов работы, рекуперацию и 11 комбинированных передач.

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Когда именно появятся первые автомобили JLR, созданные на архитектурах Exeed не объявлено. Ожидается, что это произойдет уже в ближайшие годы, ведь британский концерн активно электрифицирует свой модельный ряд.