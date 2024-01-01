Jaguar выпустит электрическую модель за 125 000 долларов

В прошлом году Jaguar Land Rover объявил о ребрендинге. Компания сократила свое корпоративное название до JLR, превратила свои модели Land Rover на отдельные бренды и обещала электрифицированное будущее Jaguar. Инвестиции компании в размере 18,6 миллиардов долларов будут включать попытки вывести Jaguar на рынок высокого уровня, что приведет к тому, что цена ее первого электромобиля превысит 100 000 фунтов стерлингов (125 000 долларов США по сегодняшнему курсу).

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В этом году мы впервые посмотрим на то, что вы получите за 125 тысяч долларов, когда Jaguar представит концепт нового GT. Британский автопроизводитель представит автомобиль на мероприятии где-то в Соединенных Штатах, рынок, который, по его словам, является жизненно важным для успеха компании. Ожидается, что Jaguar будет конкурировать с такими брендами, как Bentley и Porsche.

Три новых электромобиля Jaguar будут ездить на электрифицированной платформе Jaguar. Генеральный директор JLR Адриан Марделл сказал, что архитектура, которая является особенной для бренда, позволит Jaguer снова почувствовать себя уникальным, сообщает Automotive News Europe.

Это не первый раз, когда компания ищет покупателей премиум-класса, поскольку Марделл отметил, что Jaguar ранее преуспел в таких усилиях в 1990-х годах.

Также есть надежда на возрождение XJ220. Главный креативный директор Jaguar Джерри Макговерн во время телефонного разговора с инвесторами компании на прошлой неделе сказал, что ограниченные тиражи специальных выпусков будут жизненно важными для перезапуска бренда и стратегии ценообразования. Новый четырехдверный GT станет совершенно новой моделью для бренда, которая будет черпать вдохновение из прошлых автомобилей, таких как культовый E-Type. Он поступит в продажу где-то в 2025 году.