Новосозданное инженерное ателье TWR Performance из Великобритании дебютировало с Super-GT "Supercat" мощностью 600 лошадиных сил, в основе которого лежит платформа Jaguar XJS 50-летней давности.

Первый проект фирмы TWR из графства Беркшир нацелен на современное переосмысление полувекового британского купе, в свое время считавшегося примером высокой производительности супер-GT. Теперь раритетное авто вылилось в произведение с метким названием Суперкот (Supercat).

Нынешняя интерпретация Jaguar XJS получила кузов из углеволокна, наддувный V12 с механической коробкой передач. Изящная плавная форма XJS была отделана в агрессивном редизайне, переносящем в эпоху гонок на выносливость 1980-х годов.

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Это совершенно новый дизайн, изготовленный из углеродного волокна. Спереди тяжелый передний бампер имеет вентиляционные отверстия со светодиодными фонарями в форме ореолов. Они углублены в отверстия в форме шестиугольника, что является ключевой особенностью дизайна оригинального XJS.

Шина Continental UltraContact обеспечивает большой пробег, низкую шумность и отличные характеристики на мокрых поверхностях. Кроме того, специально для наших дорог шина имеет усиленную боковину, поэтому не разорвется на ямах. Рекламная информация

Задние новые стоп-сигналы над массивным диффузором, который охватывает всю ширину автомобиля, также впечатляют. Летающие контрфорсы стекают от крыши до крышки багажника, где выделяется спойлер в форме "утиного хвоста".

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Сзади арки загибаются внутрь между верхней боковой частью и нижним бампером. Под жалюзийным капотом посадили наддувный V12, который выдает более 600 л.с. Это заметное улучшение по сравнению с оригинальным XJS, который производил 333 л.с. в своей самой мощной форме.

Если оригинальный XJR-S имел трехступенчатую автоматическую коробку передач, то нынешний Supercat сочетает свой V12 с шестиступенчатой механической коробкой передач.

В салон поставили обновленные ковшеобразные сиденья и вырезы для приборов с обеих сторон панели. TWR намерена полностью раскрыть кабину – описанную как "фундаментально переосмысленную".

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Автомобиль разрабатывался в течение более чем двух лет группой инженеров, в прошлом с McLaren, Ferrari и Porsche, а также с командами Williams, Mercedes и Renault F1. Будет изготовлено всего 88 Supercat. Количество знаменует первую победу TWR Jaguar XJR-9 в Ле-Мане в 1988 году.

Стартовая цена ожидается в пределах £225 000, то есть 11,1 млн грн, плюс местные налоги. Однако она будет меняться в зависимости от индивидуальных пожеланий в комплектации. Поставки планируется начать до конца года.