За Jaguar XJS V12 в 1981 году выпуска в идеальном состоянии просят 79 000 долларов. Это может быть неплохой инвестицией, поскольку со временем такие автомобили дорожают.

Коллекционное авто, которое сейчас продают в Киеве, с сохранением всех подлинных деталей.

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Автомобиль уникален тем, что он абсолютно пригоден для ежедневного использования – имеет украинскую регистрацию для передвижения по дорогам общего пользования как обычное авто.

Это оригинальная версия с левосторонним рулем. Наиболее мощная модификация V12 – самая быстрая модель серийного авто с автоматической трансмиссией в мире в 1981 г. Цвет – белый перламутр – несколько изменяет тон в зависимости от яркости света.

Машина хранится в шоуруме, иногда используется для путешествия выходного дня.

Jaguar XJS выпускался в период с 1975 по 1996 год. Последний XJS был произведен 4 апреля 1996 года. К тому времени 115 413 автомобилей было произведено за 21-летний период производства. Модель была заменена на XK8.