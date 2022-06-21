Это будет специальная версия F-Type, которая дебютирует в конце 2022 года.

В следующем году у Jaguar юбилей – 75 лет со дня выпуска первого спортивного автомобиля марки, XL120. Отметить важную дату британцы намерены выпуском специальной версии F-Type, которой суждено стать последним спорткаром Jaguar с двигателем внутреннего сгорания.

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После этого компания станет на модный путь тотальной электрификации, в рамках которой все нынешние автомобили обзаведутся электрическими двигателями или исчезнут из модельного ряда.

“Юбилейный” Jaguar F-Type увидит свет в конце этого года, сказал глава Jaguar Land Rover Тьерри Боллоре в интервью Auto Express. Никаких подробностей о готовящейся спецверсии он не раскрыл, отметив лишь, что она станет прекрасным завершением главы истории бренда, связанной с традиционными двигателями.

Стратегия электрификации Reimagine, общая для концерна Jaguar Land Rover (JLR), должна превратить Jaguar в ведущего производителя роскошных “батарейных” машин с ценником около 100 тысяч долларов. С этой целью инженеры компании в ускоренных темпах разрабатывают ультрасовременную универсальную архитектуру для электрокаров: уже скоро начнется испытание первых тестовых мулов на новой “тележке”, пообещал Боллоре.

Архитектура станет основой для линейки новых моделей с ярким дизайном и передовыми системами. К 2030 году все проданные Jaguar будут электрическими, а у Land Rover доля таких автомобилей по плану должна составлять около 60 процентов.