Це буде спеціальна версія F-Type, яка дебютує наприкінці 2022 року.

Наступного року у Jaguar ювілей – 75 років від дня випуску першого спортивного автомобіля марки, XL120. Відзначити важливу дату британці мають намір випуском спеціальної версії F-Type, якій судилося стати останнім спорткаром Jaguar із двигуном внутрішнього згоряння.

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Після цього компанія стане на модний шлях тотальної електрифікації, у рамках якої всі нинішні автомобілі обзаведуться електричними двигунами або зникнуть з модельного ряду.

"Ювілейний" Jaguar F-Type побачить світ наприкінці цього року, сказав глава Jaguar Land Rover Тьєррі Боллоре в інтерв'ю Auto Express. Ніяких подробиць про спецверсію, що готується, він не розкрив, зазначивши лише, що вона стане прекрасним завершенням глави історії бренду, пов'язаної з традиційними двигунами.

Стратегія електрифікації Reimagine, загальна для концерну Jaguar Land Rover (JLR), має перетворити Jaguar на провідного виробника розкішних «батарейних» машин із цінником близько 100 тисяч доларів. З цією метою інженери компанії в прискорених темпах розробляють ультрасучасну універсальну архітектуру для електрокарів: вже скоро почнеться випробування перших тестових мулів на новому «візку», пообіцяв Боллоре.

Архітектура стане основою для лінійки нових моделей з яскравим дизайном та передовими системами. До 2030 року всі продані Jaguar будуть електричними, а у Land Rover частка таких автомобілів за планом має становити близько 60 відсотків.