За Jaguar XJS V12 1981 року випуску в ідеальному стані просять 79 000 доларів. Це може бути непоганою інвестицією, оскільки з часом такі автомобілі лише дорожчають.

Колекційне авто, яке зараз продають в Києві, із збереженням усіх аутентичних деталей.

Читайте також: Jaguar готує останній спорткар із традиційним двигуном

Автомобіль унікальний тим, що він абсолютно придатний для щоденного використання - має українську реєстрацію для пересування по дорогах загального користування як звичайне авто.

Це оригінальна версія з лівостороннім кермом. Найбільш потужна модифікація V12 - найшвидша модель серійного авто з автоматичною трансмісією у світі у 1981 р.Колір - білий перламутр - дещо змінює тон в залежності від яскравості світла.

Машина зберігається у шоурумі, деколи використовується для подорожі вихідного дня.

Jaguar XJS випускався в період з 1975 по 1996 рік. Останній XJS було вироблено 4 квітня 1996 року. На той час 115 413 автомобілів було зроблено за 21-річний період виробництва. Модель було замінено на XK8.