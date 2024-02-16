Электромобиль Jaguar I-Pace, который когда-то принадлежал королевской семье и был создан по спецзаказу для короля Чарльза выставили на продажу. Ранее был продан Range Rover, которым когда-то владела покойная королева Елизавета II.

Этот Jaguar I-Pace был куплен новым в 2018 году королем Чарльзом III (тогда принцем Уэльским) за собственные деньги. Это также был первый электромобиль, которым владела королевская семья, и сейчас он ищет новый дом.

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Он принадлежал королевскому двору до декабря 2020 года, а затем его продали с пробегом менее 5000 км. Его второй владелец проехал на нем еще более 55 000 км, то же сейчас суммарный пробег авто составляет не менее 60 000 км. Однако, он все еще в отличном техническом состоянии.

По словам поставщика, это единственный Jaguar I-Pace в цвете Loire Blue. Однако, это не оригинальный цвет авто, поскольку автопроизводитель перекрасил его после того, как он был продан в цвете Eiger Gray, якобы по просьбе Чарльза III.

Этот Jaguar I-Pace имеет по настоящему "королевскую" комплектацию. Это авто построено на базе EV400 HSE, которое оснастили спортивным полным приводом и замечательной обивкой салона из кожи Light Oyster Windsor.

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Он поставлялся почти со всеми опциями, которые были доступны в конфигураторе, и обошелся королевской семье примерно 75 500 долларов США. Ожидается, что этот Jaguar будет стоить от $69 000 до $88 000, когда поступит в продажу на аукционе Ascot Racecourse 2 марта.