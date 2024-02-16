Електромобіль Jaguar I-Pace, який колись належав королівській родині й був створений за спецзамовленням для короля Чарльза виставили на продаж. Раніше було продано Range Rover, яким колись володіла покійна королева Єлизавета II.

Цей Jaguar I-Pace був куплений новим у 2018 році королем Чарльзом III (тоді принцом Уельським) за власні гроші. Це також був перший електромобіль, яким володіла королівська родина, і зараз він шукає новий дім.

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Він належав королівському двору до грудня 2020 року, а потім його продали з пробігом менш ніж 5000 км. Його другий власник проїхав на ньому ще понад 55 000 км, то ж зараз сумарний пробіг авто становить не менше ніж 60 000 км. Однак, він все ще у чудовому технічному стані.

За словами постачальника, це єдиний Jaguar I-Pace у кольорі Loire Blue. Однак, це не оригінальний колір авто, оскільки автовиробник перефарбував його після того, як він був проданий у кольорі Eiger Gray, нібито на прохання Чарльза III.

Цей Jaguar I-Pace має по справжньому “королівську” комплектацію. Це авто побудовано на базі EV400 HSE, яке оснастили спортивним повним приводом і чудовою оббивкою салону зі шкіри Light Oyster Windsor.

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Він поставлявся майже з усіма опціями, які були доступні у конфігураторі, й обійшовся королівській родині приблизно 75 500 доларів США. Очікується, що цей Jaguar буде коштувати від $69 000 до $88 000, коли надійде в продаж на аукціоні Ascot Racecourse 2 березня.