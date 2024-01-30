Lamborghini Diablo VT, першим власником якого був Дональд Трамп, продали в суботу на аукціоні Barrett-Jackson's Scottsdale за 1,1 мільйона доларів, що зробило його найдорожчим Diablo на планеті.

Трамп замовив цей Diablo VT Roadster новий у 1997 році, вирішивши пофарбувати його у колір Blu Le Mans. Цей колір не був доступний для 1997 року, але, Трамп мав особливі стосунки з Lamborghini і отримав дозвіл на колір. Це означає, що це єдиний Diablo VT Roadster 1997 року, пофарбований у цей колір, що робить його справді унікальним.

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На додаток до кольору Diablo VT Roadster був додатково укомплектований спеціальною табличкою, встановленою на дверях із написом «Donald Trump 1997 Diablo», за словами Баррет-Джексона. 5,7-літровий атмосферний V12 потужністю 492 к.с. залишився незмінним і здатний катапультувати суперкар із центральним розташуванням двигуна до максимальної швидкості 325 км/год.

Трамп продав машину влітку 2002 року, але на цьому історія не закінчилася. Він був помічений у продажу на eBay ще в 2016 році, у списку власника, який, як повідомляється, купив автомобіль у 2005 році. Незрозуміло, чи Lamborghini змінив власника відтоді.

Баррет-Джексон каже, що продаж колишнього Diablo Трампа знаменує собою світовий рекорд цін на аукціоні Diablo. За результатами нещодавнього аукціону Bring A Trailer Roadsters Diablo VT Roadsters у подібному стані без зв’язку зі знаменитостями зазвичай пропонують приблизно за пів мільйона доларів.