Lamborghini Diablo VT, первым владельцем которого был Дональд Трамп, продали в субботу на аукционе Barrett-Jackson's Scottsdale за 1,1 миллиона долларов, что сделало его самым дорогим Diablo на планете.

Трамп заказал этот Diablo VT Roadster новый в 1997 году, решив покрасить его в цвет Blu Le Mans. Этот цвет не был доступен для 1997 года, но Трамп имел особые отношения с Lamborghini и получил разрешение на цвет. Это означает что это единственный Diablo VT Roadster 1997 года окрашенный в этот цвет который делает его поистине уникальным.

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В дополнение к цвету Diablo VT Roadster был дополнительно укомплектован специальной табличкой, установленной на дверях с надписью «Donald Trump 1997 Diablo» по словам Баррет-Джексона. 57-литровый атмосферный V12 мощностью 492 л. остался неизменным и способен катапультировать суперкар с центральным расположением двигателя до максимальной скорости 325 км/ч.

Трамп продал машину летом 2002 года, но на этом история не закончилась. Он был замечен в продаже на eBay еще в 2016 году в списке владельца, который как сообщается, купил автомобиль в 2005 году. Непонятно сменил ли Lamborghini владельца с тех пор.

Баррет-Джексон говорит, что продажа бывшего Diablo Трампа знаменует собой мировой рекорд цен на аукционе Diablo. По результатам недавнего аукциона Bring A Trailer Roadsters Diablo VT Roadsters в подобном состоянии без связи со знаменитостями обычно предлагают около полумиллиона долларов.