Президентський 464-сильний розкішний седан виставлено на продаж. Авто збереглось в чудовому стані й має пробіг трохи менше ніж 20 000 км.

Седан Cadillac ATS-V 2018 року випуску в кольорі Black Raven зі шкіряним інтер’єром виставлено на продаж на аукціоні з початковою ставкою в 29 000 тисяч доларів. Здавалося б, звичайний автомобіль, проте, як виявилось, його колишнім власником був діючий президент США – Джо Байден.

Читайте також: Laborghini Diablo Дональда Трампа продали за 1,1 мільйона доларів

Це авто було створено за спецзамовленням самого Джо Байдена на заводі Cadillac. Авто оснастили шкіряним салоном Kona Brown, магнієвими перемикачами передач, спеціальними 18-дюймовими дисками CT4-V та спеціальним обвісом.

Сам Джо Байден в інтерв’ю журналістам зізнався, що він є великим автомобільним фанатом. “Ви всі знаєте, що я автомобільний хлопець. Просто дивлячись на них і керуючи ними, вони дають мені відчуття оптимізму. Хоча мені теж подобається швидкість», - сказав Байден на автомобільному салоні в Детройті.

Також цікаво: Вживаний Mercedes-AMG One виставили на продаж за 5,45 мільйона доларів

Довгий час седан знаходився у рідному штаті Байдена, куди його передали в оренду в березні 2020 року. Зараз Cadillac ATS-V був виставлений на продаж на аукціоні Cars&Bids. До кінця аукціону ще залишився тиждень, а ціна за лот вже майже досягнула 30 000 доларів.

Згідно з примітками на сайті аукціону, в машині були відремонтовано деякі «незначні пошкодження» бамперів, а також є повна історія обслуговування.

Читайте також: На продаж виставили унікальний Mercedes-Benz Арнольда Шварценеггера

Задньопривідна модель ATS-V була представлена в 2016 році як головний конкурент BMW M3 у США. Він оснащувався 3,6-літровим двигуном V6 з подвійним турбонаддувом потужністю 464 кінські сили. Така потужність дозволяла йому досягати першої сотні за 3,8 секунди. Авто пропонувалося в кузовах купе та седан, а виробництво припинилося у 2019 році.