Президентский 464-сильный роскошный седан выставлен на продажу. Авто сохранилось в отличном состоянии и имеет пробег чуть менее 20 000 км.

Седан Cadillac ATS-V 2018 года выпуска в цвете Black Raven с кожаным интерьером выставлен на продажу на аукционе с начальной ставкой в 29 000 тысяч долларов. Казалось бы, обычный автомобиль, однако, как оказалось, его бывшим владельцем был действующий президент США – Джо Байден.

Читайте также: Laborghini Diablo Дональда Трампа продали за 1,1 миллиона долларов

Это авто было создано по спецзаказу самого Джо Байдена на заводе Cadillac. Авто оснастили кожаным салоном Kona Brown, магниевыми переключателями передач, специальными 18-дюймовыми дисками CT4-V и специальным обвесом.

Сам Джо Байден в интервью журналистам признался, что он является большим автомобильным фанатом. "Вы все знаете, что я автомобильный парень. Просто глядя на них и управляя ими, они просто дают мне ощущение оптимизма. Хотя мне тоже нравится скорость", — сказал Байден на автомобильном салоне в Детройте.

Также интересно: Подержанный Mercedes-AMG One выставили на продажу за 5,45 миллиона долларов

Долгое время седан находился в родном штате Байдена, куда его передали в аренду в марте 2020 года. Сейчас Cadillac ATS-V был выставлен на продажу на аукционе Cars&Bids. До конца аукциона еще осталась неделя, а цена за лот уже почти достигла 30 000 долларов.

Согласно примечаниям на сайте аукциона были отремонтированы некоторые "незначительные повреждения" бамперов, а также есть полная история обслуживания.

Читайте также: На продажу выставили уникальный Mercedes-Benz Арнольда Шварценеггера

Заднеприводная модель ATS-V была представлена в 2016 году как главный конкурент BMW M3 в США. Он оснащался 3,6-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 464 лошадиные силы. Такая мощность позволяла ему достигать первой сотни за 3,8 секунды. Авто предлагалось в кузовах купе и седан, а производство прекратилось в 2019 году.