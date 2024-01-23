Mercedes-AMG One - автомобильный супергерой, который держит рекорды кругов на таких легендарных трассах, как Нюрбургринг и Монца. Теперь один из них продается за 5,45 миллиона долларов.

Дилер экзотических автомобилей F1rst Motors, расположенный в Дубае, просит 20 миллионов дирхамов ОАЭ (5,45 миллиона долларов) за AMG One. Продавец не предоставляет никаких подробностей о происхождении автомобиля и утверждает, что на одометре нулевой пробег.

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Mercedes держит в секрете по крайней мере один факт о AMG One: его начальную цену. Компания никогда не публиковала точную цифру, но отчеты свидетельствуют о стоимости от 2 до 3 миллионов долларов США – примерно вдвое меньше, чем требует этот дилер.

Сообщается, что Mercedes не позволяет покупателям перепродавать свои модели AMG. Первые поставки начались всего год назад, поэтому этот экземпляр не может быть очень старым. Возможно, Mercedes на самом деле не соблюдает правило запрета, или первоначальный владелец этого автомобиля просто игнорирует договор о ранней перепродаже, прежде чем другие владельцы сделают то же самое.

AMG One оснащен силовым агрегатом Формулы-1, состоящим из 1,6-литрового V6 с электрическим наддувом и четырьмя электродвигателями. Установка обеспечивает общую мощность 1049 лошадиных сил. Аккумулятор емкостью 8,4 киловатт-часов больше обеспечивает больше мощность, чем запас хода, поскольку гиперкар может проехать лишь несколько десятков километров исключительно на электричестве.

Однако электрический диапазон вряд ли в центре внимания AMG One. Он может достичь первой сотни за 2,9 секунды и второй за 7,0 секунд. Максимальная скорость составляет так же впечатляющих 350 км/ч, что ставит его в один ряд с Ferrari LaFerrari и McLaren P1, одними из самых быстрых автомобилей в мире.

Человек, который купит этот AMG One, присоединяется к элитной группе владельцев и водителей гиперкара. Пилоты Формулы-1 Валттери Боттас и Нико Росберг есть среди 275 клиентов.