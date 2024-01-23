Mercedes-AMG One — автомобільний супергерой, який тримає рекорди кіл на таких легендарних трасах, як Нюрбургринг і Монца. Тепер один з них продається за 5,45 мільйона доларів.

Дилер екзотичних автомобілів F1rst Motors, розташований у Дубаї, просить 20 мільйонів дирхамів ОАЕ (5,45 мільйона доларів) за цей AMG One. Продавець не надає жодних подробиць про походження автомобіля та стверджує, що на одометрі нульовий пробіг.

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Як і будь-який справжній супергерой, Mercedes тримає в секреті принаймні один факт про AMG One: його початкову ціну. Компанія ніколи не публікувала точну цифру, але звіти свідчать про вартість від 2 до 3 мільйонів доларів США – приблизно вдвічі менше, ніж вимагає цей дилер.

Ось що робить цей список таким інтригуючим. Повідомляється, що Mercedes не дозволяє покупцям перепродавати свої моделі AMG. Перші поставки почалися лише рік тому, тому цей приклад не може бути дуже старим. Можливо, Mercedes насправді не дотримується правила заборони, або початковий власник цього автомобіля просто ігнорує наказ отримати ранній перепродаж, перш ніж інші власники зроблять те саме.

AMG One оснащений силовим агрегатом Формули-1, що складається з 1,6-літрового V6 з електричним наддувом і чотирма електродвигунами. Установка забезпечує загальну потужність 1049 кінських сил. Акумулятор ємністю 8,4 кіловат-годин більше забезпечує більше потужність, ніж запас ходу, оскільки гіперкар може проїхати лише кілька десятків кілометрів виключно на електриці.

Однак електричний діапазон навряд чи в центрі уваги AMG One. Він може досягти першої сотні за 2,9 секунди і другої за 7,0 секунд. Максимальна швидкість становить так само вражаючих 350 км/год, що ставить його в один ряд із Ferrari LaFerrari та McLaren P1, одними з найшвидших автомобілів у світі.

Людина, яка купить цей AMG One, приєднується до елітної групи власників і водіїв гіперкара. Пілоти Формули-1 Валттері Боттас і Ніко Росберг є серед 275 клієнтів.