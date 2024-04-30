На аукцион выставили эксклюзивное роскошное авто Елизаветы II. Daimler Majestic изготовили специально для монарха.

В Великобритании на аукцион Bonhams выставили Jaguar Daimler Majestic 2001 года. Этим авто пользовалась королева Елизавета II. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

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Daimler Majestic королевы Елизаветы II отличается роскошным внутренним убранством и расширенной комплектацией. Под капотом установлен 280-сильный V8.

Британская королевская семья использовала немало автомобилей Jaguar. В 2001 году для Елизаветы II заказали роскошный Daimler Majestic с удлиненной колесной базой и 4,0-литровым V8 мощностью 280 л. с., который позволяет развивать 240 км/ч.

Конечно же, для королевы Великобритании авто доработали. Его салон украсили эксклюзивной двухцветной кожей и деревом, а коврики пошили из натуральной шерсти. К тому же, установили откидные столики в спинках передних кресел и специальную полочку для дамской сумочки. Также появились проблесковые маячки и спецсвязь.

Королева Елизавета II и ее муж принц Филипп пользовались Daimler Majestic с 2001 по 2007 год и всего машина за это время проехала 23 800 км. После этого ее вернули автопроизводителю.

Впоследствии Jaguar Daimler Majestic перепродали. Новый владелец хранил авто в отапливаемом гараже и проехал на нем чуть больше, чем 2000 км. Седан прекрасно сохранился и выглядит как новый. Также есть все документы на авто, подтверждающие его пребывания в королевском гараже.