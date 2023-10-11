Jaguar F-Type ZP Edition знаменует конец истории спортивных автомобилей марки с двигателями внутреннего сгорания. Будет изготовлено всего 150 экземпляров.

Когда Jaguar F-Type дебютировал еще в 2013 году, мы сомневаемся, что кто-нибудь подозревал, что это будет последний в своем роде автомобиль. Под этим мы подразумеваем спортивный Jaguar с двигателем внутреннего сгорания, но, к сожалению, конец эпохи наступил.

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Поздоровайтесь с Jaguar F-Type ZP Edition 2024 года, в котором под капотом настоящий V8 с наддувом для последнего танца перед электрической революцией.

Внешний вид начинается с двух вариантов цвета, взятых с первых дней классического E-Type: Oulton Blue Gloss или Crystal Grey Gloss. Выберите синий, и вы получите двухцветный интерьер, наполненный красным и черным, а серый поставляется с сине-черным комбо. Jaguar говорит, что такие цвета никогда раньше не предлагались для F-Type.

Вне зависимости от того, какой цвет вы выберете, двери ярко-белого цвета украшают расписанные вручную круглые указатели в честь гоночных автомобилей E-Type 1961 года. Рамки радиатора тоже белые, а каждый F-Type ZP Edition оснащен 20-дюймовыми колесами с черными вставками.

Дополнительная черная окантовка в салоне, и, конечно, вы получаете специальный значок, идентифицирующий автомобиль как специальную модель. Вы найдете его внизу на крыльях, порогах и внутри на панели приборов. Также есть специальная табличка, на которой указан конкретный производственный номер от 1 до 150. Так будет изготовлено только 150 таких машин.

При этом механика такая же, как и на F-Type R в комплектации P575. Чтобы освежить вашу память, это 5,0-литровый V8 с наддувом, выдающий 575 лошадиных сил. Он приводит в действие все четыре колеса из-за восьмиступенчатой автоматической коробки передач, и во время полного спринта, по словам Jaguar, F-Type R может разгоняться до сотни за 3,5 секунды.

"F-Type захватывал водителей спортивных автомобилей более десяти лет, как и E-type за пять десятилетий до него", — сказал генеральный директор Jaguar Роудон Гловер. «Издание ZP – это лучшее празднование этой линии, которое присоединяется к знаменитому списку коллекционных изданий».

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Начиная с 2025 года Jaguar будет выпускать только электромобили. Что касается этой последней серии F-Type, то цена или конкретная разбивка купе против кабриолета не была объявлена. Стоимость стандартного F-Type R P575 в 2024 году начинается от 114 275 долларов.