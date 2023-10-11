Jaguar F-Type ZP Edition знаменує кінець історії стопртивних автомобілів марки з двигунами внутрішнього згоряння. Буде виготовлено лише 150 екземплярів.

Коли Jaguar F-Type дебютував ще в 2013 році, ми сумніваємося, що хтось підозрював, що це буде останній у своєму роді автомобіль. Під цим ми маємо на увазі спортивний Jaguar з двигуном внутрішнього згоряння, але, на жаль, кінець епохи настав.

Читайте також: Jaguar переходить на стандарт зарядки Tesla

Привітайтеся з Jaguar F-Type ZP Edition 2024 року, у якому під капотом є справжній V8 з наддувом для останнього танцю перед електричною революцією.

Зовнішній вигляд починається з двох варіантів кольору, запозичених із перших днів класичного E-Type: Oulton Blue Gloss або Crystal Grey Gloss. Виберіть синій, і ви отримаєте двоколірний інтер’єр, наповнений червоним і чорним, а сірий поставляється з синьо-чорним комбо. Jaguar каже, що такі кольори ніколи раніше не пропонувалися для F-Type.

Незалежно від того, який колір ви виберете, двері яскраво-білого кольору прикрашають розписані вручну круглі вказівники на честь гоночних автомобілів E-Type 1961 року. Рамки радіатора також білі, а кожен F-Type ZP Edition оснащений 20-дюймовими колесами з чорними вставками.

Додаткова чорна окантовка в салоні, і, звичайно, ви отримуєте спеціальний значок, який ідентифікує автомобіль як спеціальну модель. Ви знайдете його внизу на крилах, порогах і всередині на приладовій панелі. Також є спеціальна табличка, на якій зазначено конкретний виробничий номер від 1 до 150. Так, буде виготовлено лише 150 таких машин.

При всьому цьому механіка така ж, як і на F-Type R у комплектації P575. Щоб освіжити вашу пам’ять, це 5,0-літровий V8 з наддувом, який видає 575 кінських. Він приводить у дію всі чотири колеса через восьмиступінчасту автоматичну коробку передач, і під час повного спринту, за словами Jaguar, F-Type R може розганятися до сотні за 3,5 секунди.

«F-Type захоплював водіїв спортивних автомобілів більше десяти років, як і E-type за п’ять десятиліть до нього», — сказав генеральний директор Jaguar Роудон Гловер. «Видання ZP — це найкраще святкування цієї лінії, яке приєднується до славетного списку колекційних видань».

Читайте також: Jaguar готує електричний седан на заміну XJ

Починаючи з 2025 року, Jaguar буде випускати лише електромобілі. Що стосується цієї останньої серії F-Type, ціна або конкретна розбивка купе проти кабріолета не була оголошена. Вартість стандартного F-Type R P575 2024 року починається від 114 275 доларів.