Нова флагманська модель не буде схожа на нинішні автомобілі Jaguar.

Jaguar працює над флагманською моделлю - це буде великий седан класу люкс з електричною силовою установкою, в основу якого ляже нова платформа JEA (Jaguar Electrified Architecture). Як повідомляє британський Autocar, новинка не тільки не буде схожа на нинішні моделі марки, але навіть втратить емблему з ягуаром - їй на заміну прийде напис Jaguar.

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У модельній лінійці нова модель замінить XJ, знятий із виробництва у 2019 році. Однак якщо XJ суперничав з преміальними моделями «німецької трійки» — BMW, Audi та Mercedes-Benz, то новинка виступить у вищому класі люкс і конкуруватиме з Bentley Flying Spur і Cadillac Celestiq. Видання Autocar публікує неофіційні рендери майбутньої моделі: від нинішніх автомобілів Jaguar її відрізняє лаконічний дизайн екстер'єру та відсутність котячих шильдиків.

У електричного седана, зображеного на рендерах, довгий капот, гладкий кузов без зайвих виштамповок, камери замість зовнішніх дзеркал і заглушка на місці решітки радіатору, хоч і з прорізами. Корма ж, як очікується, буде виконана на зразок Polestar 5 - без заднього скла.

Є і неофіційне зображення інтер'єру: центральне місце на передній панелі займає екран з годинником, а нижче розташований планшет, на який, мабуть, винесено керування основними функціями автомобіля, оскільки фізичні кнопки відсутні. Крім того, художник зобразив незвичайне кермо на двох здвоєних спицях.

У ході «перезавантаження» бренду Jaguar, яке розпочалося ще в 2021 році, компанія LRJ перегляне модельну лінійку — наприклад, з неї виключать електричний кросовер початкового рівня I-Pace. Надалі автовиробник сконцентрується на випуску розкішних автомобілів люксового сегмента і продаватиме приблизно чотири тисячі машин на місяць. А одним із пріоритетних ринків для Jaguar стане Китай.