Новая флагманская модель не будет похожа на нынешние автомобили Jaguar.

Jaguar работает над флагманской моделью – это будет большой седан класса люкс с электрической силовой установкой, в основу которого ляжет новая платформа JEA (Jaguar Electrified Architecture). Как сообщает британский Autocar, новинка не только не будет похожа на нынешние модели марки, но даже потеряет приличную эмблему с ягуаром – ей на смену придет надпись Jaguar.

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В модельной линейке новая модель заменит XJ, снятый с производства в 2019 году. Однако, если XJ соперничал с премиальными моделями «немецкой тройки» — BMW, Audi и Mercedes-Benz, то новинка выступит в высшем классе люкс и будет конкурировать с Bentley Flying Spur и Cadillac Celestiq. Издание Autocar публикует неофициальные рендеры будущей модели: от нынешних автомобилей Jaguar ее отличает лаконичный дизайн экстерьера и отсутствие кошачьих шильдиков.

У электрического седана, изображенного на рендерах, длинный капот, гладкий кузов без лишних выштамповок, камеры вместо наружных зеркал и заглушка на месте радиаторной решетки, хоть и с прорезями. Корма же, как ожидается, будет выполнена вроде Polestar 5 – без заднего стекла.

Есть и неофициальное изображение интерьера: центральное место на передней панели занимает экран с часами, а ниже расположен планшет, на который, по-видимому, вынесено управление основными функциями автомобиля, поскольку физические кнопки отсутствуют. Кроме того, художник изобразил необычный руль на двух сдвоенных спицах.

В ходе «перезагрузки» бренда Jaguar, начавшейся еще в 2021 году, компания LRJ просмотрит модельную линейку – например, из нее исключат электрический кроссовер начального уровня I-Pace. В дальнейшем автопроизводитель сконцентрируется на выпуске роскошных автомобилей люксового сегмента и будет продавать около четырех тысяч машин в месяц. А одним из приоритетных рынков Jaguar станет Китай.