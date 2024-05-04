Новостворене інженерне ательє TWR Performance з Великої Британії дебютувало з Super-GT "Supercat" потужністю 600 кінських сил, в основі якого лежить платформа Jaguar XJS 50-річної давнини.

Перший проєкт фірми TWR з графства Беркшир націлений на сучасне переосмислення півстолітнього британського купе, що свого часу вважалося прикладом високої продуктивності супер-GT. Тепер раритетне авто вилилося у витвір з влучною назвою Суперкішка (Supercat).

Нинішня інтерпретація Jaguar XJS отримала кузов з вуглеволокна, наддувний V12 з механічною коробкою передач. Витончена плавна форма XJS була оброблена в агресивному редизайні, що переносить в епоху перегонів на витривалість 1980-х років.

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Це абсолютно новий дизайн, виготовлений із вуглецевого волокна. Спереду важкий передній бампер має вентиляційні отвори зі світлодіодними ліхтарями у формі ореолів. Вони заглиблені в отвори у формі шестикутника, що є ключовою особливістю дизайну оригінального XJS.

Шина Continental UltraContact забезпечує великий пробіг, низьку шумність та відмінні характеристики на мокрих поверхнях. Окрім того, спеціально для наших доріг шина має посилену боковину, тож не розірветься на ямах. Рекламна інформація

Задні нові стоп-сигнали над масивним дифузором, який охоплює всю ширину автомобіля, також вражають. Літаючі контрфорси стікають від даху до кришки багажника, де виділяється спойлер у формі «качиного хвоста».

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Ззаду арки загинаються всередину між верхньою бічною частиною та нижнім бампером. Під жалюзійним капотом посадили наддувний V12, який видає понад 600 к.с. Це помітне покращення в порівнянні з оригінальним XJS, що виробляв 333 к.с. у своїй найпотужнішій формі.

Якщо оригінальний XJR-S мав триступеневу автоматичну коробку передач, то нинішній Supercat поєднує свій V12 з шестисхідчастою механічною коробкою передач.

В салон поставили оновлені ківшеподібні сидіння та вирізи для приладів з обох боків панелі. TWR має намір повністю розкрити кабіну – описану як "фундаментально переосмислену".

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Автомобіль розроблявся протягом більш ніж двох років групою інженерів, у минулому з McLaren, Ferrari й Porsche, а також з командами Williams, Mercedes і Renault F1. Буде виготовлено лише 88 Supercat. Кількість знаменує першу перемогу TWR Jaguar XJR-9 у Ле-Мані в 1988 році.

Стартова ціна очікується в межах £225 000, тобто 11,1 млн грн, плюс місцеві податки. Однак вона буде змінюватися залежно від індивідуальних побажань в комплектації. Постачання планується розпочати до кінця року.