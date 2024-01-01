Jaguar випустить електричну модель за 125 000 доларів

Минулого року Jaguar Land Rover оголосив про ребрендинг. Компанія скоротила свою корпоративну назву до JLR, перетворила свої моделі Land Rover на окремі бренди та обіцяла електрифіковане майбутнє Jaguar. Інвестиції компанії в розмірі 18,6 мільярдів доларів включатимуть спроби вивести Jaguar на ринок високого рівня, що призведе до того, що ціна її першого електромобіля перевищить 100 000 фунтів стерлінгів (125 000 доларів США за сьогоднішнім курсом).

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Цього року ми вперше подивимося на те, що ви отримаєте за 125 тисяч доларів, коли Jaguar представить концепт нового GT. Британський автовиробник представить автомобіль на заході десь у Сполучених Штатах, ринок, який, за його словами, є життєво важливим для успіху компанії. Очікується, що Jaguar буде конкурувати з такими брендами, як Bentley і Porsche.

Три нові електромобілі Jaguar будуть їздити на електрифікованій платформі Jaguar. Генеральний директор JLR Адріан Марделл сказав, що архітектура, яка є особливою для бренду, дозволить Jaguer знову відчути себе унікальним, повідомляє Automotive News Europe.

Це не перший раз, коли компанія шукає покупців преміум-класу, оскільки Марделл зазначив, що Jaguar раніше досяг успіху в таких зусиллях у 1990-х роках.

Також є надія на відродження XJ220. Головний креативний директор Jaguar Джеррі Макговерн під час телефонної розмови з інвесторами компанії минулого тижня сказав, що обмежені тиражі спеціальних випусків будуть життєво важливими для перезапуску бренду та стратегії ціноутворення. Новий чотиридверний GT стане абсолютно новою моделлю для бренду, яка черпатиме натхнення з минулих автомобілів, таких як культовий E-Type. Він надійде в продаж десь у 2025 році.