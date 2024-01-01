Chery презентовала плагин-гибридный кроссовер за 18 тысяч долларов

Как сообщает Carnewschina, на рынке Китая Chery Fulwin T9 доступен в 4 комплектациях. Компания оценила стоимость базовой версии в 17 900 долларов, однако, для предварительных покупателей, которые сделали предзаказ, стартовая цена начиналась с $22 тысяч.

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По размерам новая модель почти идентична флагманскому Tiggo 9 и имеет размеры 4795/1930/1738 в длину, ширину и высоту соответственно. Колесная база составляет 2770 мм. Кроссовер доступен в пяти и семиместном варианте. Дизайн почти идентичен другим моделям Chery, за исключением закрытой решетки радиатора и светового логотипа бренда. Покупатели смогут выбрать один из пяти доступных цветов.

В салоне кроссовер предлагается с 15,6-дюймовым плавающим экраном мультимедиа и 10,25-дюймовой ЖК-панелью приборов. Экран информационно-развлекательной системы работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8155. Также на центральной консоли расположен блок климат-контроль.

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Все версии автомобиля, кроме базовой, будут оснащены системой помощи водителю второго уровня и голосовым ассистентом со встроенным искусственным интеллектом. Плагин-гибридная установка новинки представляет собой сочетание 1,5-литрового двигателя ACTECO и электромотора.

Мощность ДВС составляет 154 л.с., а электромотора – 201 л.с. Такая мощность позволяет Fulwin T9 разгоняться до 100 км/ч за 7 секунд. Кроссовер имеет батарею на 19,43 кВт/ч. Автопроизводитель указывает, что запас хода на электротяге составляет 120 км по циклу CLTC, однако, учитывая неточность этого цикла, реальный показатель, вероятно, будет меньше.

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Общий запас хода составляет 1400 км, а для быстрой зарядки батареи от 30% до 80% требуется 20 минут. Chery также заявила, что впоследствии представит версию, способную преодолеть до 200 км на электротяге.