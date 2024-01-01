Chery презентувала плагін-гібридний кросовер за 18 тисяч доларів

Як повідомляє Carnewschina, на ринку Китаю Chery Fulwin T9 доступний в 4 комплектаціях. Компанія оцінила вартість базової версії в 17 900 доларів, однак, для попередніх покупців, які зробили передзамовлення, стартова ціна починалась з $22 тисяч.

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За розмірами нова модель майже ідентична флагманському Tiggo 9 й має розміри 4795/1930/1738 в довжину, ширину й висоту відповідно. Колісна база становить 2770 мм. Кросовер доступний у п'яти та семимісному варіанті. Дизайн майже ідентичний іншим моделям Chery, за винятком закритої решітки радіатора й світлового логотипу бренду. Покупці зможуть обрати один з п’яти доступних кольорів.

В салоні кросовер пропонується з 15,6-дюймовим плаваючим екраном мультимедіа й 10,25-дюймовою РК-панеллю приладів. Екран інформаційно-розважальної системи працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 8155. Також на центральній консолі розташований блок клімат-контроль.

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Усі версії автомобіля, окрім базової, будуть оснащені системою допомоги водієві другого рівня та голосовим асистентом з вбудованим штучним інтелектом. Плагін-гібридна установка новинки являє собою поєднання 1,5-літрового двигуна ACTECO й електромотора.

Потужність ДВЗ становить 154 к.с., а електромотора – 201 к.с. Така потужність дозволяє Fulwin T9 розганятись до 100 км/год за 7 секунд. Кросовер має батарею на 19,43 кВт/год. Автовиробник вказує, що запас ходу на електротязі становить 120 км за циклом CLTC, однак, враховуючи неточність цього циклу, реальний показник, ймовірно, буде меншим.

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Загальний запас ходу становить 1400 км, а для швидкої зарядки батареї від 30% до 80% потрібно 20 хвилин. Chery також заявила, що згодом представить версію, здатну подолати до 200 км на електротязі.