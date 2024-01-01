Chery готує конкурента Mazda CX-3

Як передає Drive, Chery готується до запуску продажів Tiggo 4 Pro. Попри те, що точна ціна ще невідома, автовиробник обіцяє, що кросовер буде найдоступнішим в класі з вартістю до 24 000 доларів. Для порівняння, вартість Mazda CX-3 і Nissan Juke в Австралії починається від 26 950 доларів, тоді як Toyota Yaris Cross – з 30 900 доларів.

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Кросовер оснащений 1,5-літровим турбобензиновим двигуном, який розвиває 147 к.с. й 210 Нм крутного моменту. Оновлений варіант відрізняється від попередньої версії моделі новим стилем дизайну, який нагадує більший Tiggo 7 Pro.

Актуальний Chery Tiggo 4 Pro

Tiggo 4 Pro має довжину 4200 мм, ширину 1760 мм, висоту 1570 мм і колісну базу 2555 мм, що означає, що він дещо більший, ніж Toyota Yaris Cross, але менший за Mazda CX-3. Представник Chery Australia також повідомив, що в салоні модель матиме оновлений 10,25-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи.

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Він матиме опцію бездротового зв’язку Apple CarPlay й Android Auto. Інші функції, які з’являться в Tiggo 4 Pro включають підігрів сидінь, сім подушок безпеки та набір функцій допомоги водієві, проте, в якій саме комплектації буде доступне це оснащення наразі невідомо.