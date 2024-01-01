Chery готовит конкурента Mazda CX-3

Как передает Drive, Chery готовится к запуску продаж Tiggo 4 Pro. Несмотря на то, что точная цена еще неизвестна, автопроизводитель обещает, что кроссовер будет самым доступным в классе со стоимостью до 24 000 долларов. Для сравнения, стоимость Mazda CX-3 и Nissan Juke в Австралии начинается от 26 950 долларов, тогда как Toyota Yaris Cross – с 30 900 долларов.

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Кроссовер оснащен 1,5-литровым турбобензиновым двигателем, который развивает 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Обновленный вариант отличается от предыдущей версии модели новым стилем дизайна, который напоминает более крупный Tiggo 7 Pro.

Актуальный Chery Tiggo 4 Pro

Tiggo 4 Pro имеет длину 4200 мм, ширину 1760 мм, высоту 1570 мм и колесную базу 2555 мм, что означает, что он несколько больше, чем Toyota Yaris Cross, но меньше Mazda CX-3. Представитель Chery Australia также сообщил, что в салоне модель будет иметь обновленный 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

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Он будет иметь опцию беспроводной связи Apple CarPlay и Android Auto. Другие функции, которые появятся в Tiggo 4 Pro включают подогрев сидений, семь подушек безопасности и набор функций помощи водителю, однако, в какой именно комплектации будет доступно это оснащение пока неизвестно.