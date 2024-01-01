Какие новые китайские автомобии появились в Украине в этом году

В отличие от сегмента подержанных транспортных средств из Китая, в сегменте новых преобладают вовсе не легковые автомобили, а мотоциклы.

В частности, новыми за 7 месяцев 2024 года привезли 16,6 тыс. мотоциклов, легковушек - 6,4 тыс. Другие сегменты имеют крайне малую долю (и количественное присутствие), утверждают в Институте исследований авторынка.

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Напомним, что для подержанных авто доля китайской продукции составляла от 1% до 3% от общего объема импорта легковушек (то есть от двух до пяти сотен в месяц). В сегменте новых совсем другие числа: доля составляет (в зависимости от месяца) от 13% до 21%, или от 707 до 1088 автомобилей, поданных на первую регистрацию в рамках одного календарного месяца. Значительно больше, чем на вторичном рынке.

Среди новых легковушек с надписью Made in China в обоих сегментах преобладают электромобили. Прибывают и бензиновые версии, но их значительно меньше. На вершине рейтинга брендов – местные версии Volkswagen, Honda и Nissan, между которыми втиснулся чисто китайский BYD. Всего, из двадцати приведенных на слайде марок, десять принадлежат местным китайским бизнесам, другие давно известны мировому автомобильному сообществу.