Рынок мотоциклов: высокий сезон продолжается

В июле украинцы приобрели 9 тысяч всех мотоциклов, посчитали эксперты Института исследований авторынка. Это на 15,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на незначительные 0,4% меньше (всего на 37 штук), чем было в июне-2024.

Среди общего количества 55,4% мотоциклов были новыми (импортированными из-за рубежа), количественно это 4990 шт. Обычно в сегменте мототехники большинство сделок составляют продажи новых транспортных средств, однако в течение нескольких предыдущих месяцев эта "традиция" нарушалась, и только сейчас доля новых двухколесных машин достигла объема более половины рынка.

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На внутреннем рынке заключили 3322 сделки купли-продажи мототехники, что составило 36,9% от общего количества. Лишь 7,7% мотоциклов были импортированы подержанными из-за рубежа (690 шт.).

Напомним, что приведенные здесь числа получены от учета официальных сделок купли-продажи и первых регистраций, зафиксированных сервисными центрами МВД. "Теневая" часть рынка мотоциклов (в частности - вторичного) остается за пределами этого обзора. По мнению экспертов ИДА, она может быть весьма значительной - даже равной, а то и больше официальной части.



Динамика рынка мотоциклов в Украине, июль-2023 - июль-2024

По отдельным подсегментами динамика торгов мотоциклами (где очень четко выражена сезонность, и первоочередное значение имеет сравнение именно год к году) выглядит следующим образом (в сравнении прошлый месяц к месяцу, что шел перед ним, М-М; и прошлый месяц к аналогичному месяцу прошлого года, Y-Y):

Внутренние перепродажи: +2% M-M, +32,8% Y-Y

Импорт подержанных: -9,6% М-М, -12% Y-Y

Импорт новых: -0,6% М-М, +11,4% Y-Y

Средний возраст бывших в употреблении мотоциклов на рынке (по итогам июля) составил 11,3 года для тех, что перепродавались внутри страны, и 13,5 года для тех мотоциклов, что подавались на первую регистрацию после растаможки.

Самые популярные мотоциклы

На внутреннем рынке среди производителей мототехники в указанном периоде преобладали японские марки Honda (13,7%), Yamaha (10,8%), и Suzuki (7,3%). Также в пятерку лидеров попали китайские производители, такие как Lifan (6,5%) и Geon (6,3%). Пятерка этих производителей занимает 44,6% рынка в сегменте.

На внутреннем рынке чаще всего в мае договоры купли-продажи заключали по Lifan LF (166 шт.), Honda семейства CB (110 шт.), и Spark SP-серии (105 шт.). Также был спрос на Loncin LX (103 шт.) и Musstang MT (94 шт.).

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Импорт мотоциклов с пробегом продолжает держаться на японских марках Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki и американском Harley-Davidson. Продукция этих пяти производителей охватывает 87,6% рынка двухколесных моторных машин, то есть – почти весь импорт б/у.

Среди отдельных моделей чаще всего на первую государственную регистрацию подавали Honda CB (33 шт.), Suzuki Address (21 шт.), Honda CBF (21 шт.), Honda CBR (19 шт.) и Kawasaki Ninja (19 шт.).

Новыми в Украине покупают в основном мототехнику китайских производителей: в июле в очередной раз лидерами стали марки Musstang (15,2%), Spark (14,4%), Lifan (11,6%), а также Geon (9,9%) и Forte (9,4%). В целом доля китайской продукции составляет более 79% на рынке новых мотоциклов.

Среди новых моделей мотоциклов в Украине первенство удерживает Spark SP-серии (714 шт.), второе место в очередной раз занял Musstang MT (651 шт.), третье (тоже без изменений относительно предыдущих периодов) - Lifan LF (361 шт.). Также в пятерку лидеров новых байков вошли Forte FT (265 шт.) и Tekken (185 шт.).