Как обслуживать электрические мотоциклы и другую малую технику

Электрические байки, несомненно, стали неотъемлемой частью аккумуляторного сегмента транспорта. Спрос на электрические мотоциклы, скутеры, самокаты, велосипеды и двухколесные внедорожники динамично растет.

Как отмечают эксперты Motorcycle & Powersports News, электрические транспортные средства становятся все более популярными. Экологи от них также в восторге – ни грохота, ни смрада.

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Запросы на детские электрические мотоциклы также невероятно растут благодаря большому крутящему моменту и тихой работе, что делает их идеальными для детей, которые хотят бесконечно кататься, не раздражая соседей.

Для райдеров в возрасте от 8 до 12 лет CFMOTO показал аккумуляторный CX-5E максимальной мощностью 1500 Вт. Фото: CFMOTO

Электромотоциклы набирают признание благодаря наличию различных вариантов зарядки и сокращенному времени зарядки, что делает их отличным выбором для местной логистики, дальних путешествий и экстрима.

Одним из главных преимуществ электрических мотоциклов всех типов и электрических велосипедов различных размерных групп является то, что они требуют меньше обслуживания, чем их аналоги с двигателем внутреннего сгорания. Здесь нет карбюраторов, которые нужно чистить, нет клапанов, которые нужно регулировать, и нет утечки из системы впуска.

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Однако это не означает, что они не нуждаются в обслуживании. Несколько важных аспектов по ТО этих автомобилей стоит рассмотреть.

Аккумуляторы уже не те, что были когда-то

Батареи – это первое, что беспокоит каждого, но они меньше всего нуждаются в обслуживании. В большинстве транспорта используется литий-ионный аккумулятор. В отличие от батарей предыдущего поколения, эти накопители не имеют памяти, их не нужно разряжать перед зарядкой.

После завершения поездки любым из этих транспортных средств достаточно просто подключить его к розетке и полностью зарядить. Не переживайте: нынешние зарядные устройства отслеживают емкость батареи во время зарядки, каждый раз бегать и смотреть не нужно.

Когда батарея достигнет 100% емкости, зарядное устройство переключится на уровень "поддержки". Это означает, что можно оставить ТС подключенным к электросети до тех пор, пока не будете готовы им пользоваться. Конечно, это при условии, если производитель не укажет иное.

Штекеры "папа-мама" следует ценить

Одним из аспектов, на который следует обратить внимание, является техническое обслуживание розеток и зарядных устройств. Желательно регулярно проверять зарядные штекеры и гнезда на наличие коррозии, структурных повреждений или мусора внутри штекера.

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Коррозия и слабое напряжение соединителя являются самыми большими проблемами. Коррозия разъема может возникнуть из-за старения и влажности. Чаще всего эта проблема проявляется в регионах с высокой постоянной влажностью, например прибрежные города у моря, рек и даже небольших водоемов.

Разъемы можно очистить средством для очистки электрических контактов. Не рекомендуется использовать другие типы аэрозольных очистителей, скажем, очиститель тормозов, поскольку они могут повредить резину или пластик на разъемах, вызвав преждевременный выход зарядного штекера из строя.

На зарядных станциях за атрибутикой подключения следит обученный персонал, но за состояние штекерного гнезда мотоцикла (на фото Zero SR) отвечает его владелец. Фото: Zero Motorcycles

Средство для очистки электрических контактов быстро испаряется, уменьшая риск образования влаги внутри вилки после очистки. Если нужно очистить вилку инструментом, то лучше взять что-то из более мягкого металла. Это минимизирует повреждение электрических разъемов. Натяг пружины разъемов также чрезвычайно важен, поэтому будьте осторожны, чтобы не сгибать и не перемещать разъемы внутри вилки.

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Если вилка имеет хронические проблемы с влагой или коррозией, подумайте о применении диэлектрической смазки внутри вилки. Эта непроводящая смазка предотвратит проникновение влаги в электрический разъем.

Несмотря на заглушки на гнездах, влага все-таки проникает внутрь. Фото: BMW Motorrad

Некоторые вилки имеют разъемы с высоким натяжением пружины, и диэлектрическая смазка поможет смазать эти разъемы, чтобы предотвратить износ и выход из строя. Однако обязательно удалите излишки смазки, поскольку грязь прилипнет к ней и со временем попадет внутрь разъема.

При чистке транспортных средств, ориентированных на грязь, часто используются мойки высокого давления. Хотя разъемы герметичны, чтобы выдерживать воду и влагу во время езды под дождем или по бездорожью, они не разработаны, чтобы выдерживать прямую атаку воды из струи высокого давления.

Не стоит успокаиваться владельцам транспортных средств со сменными батареями, заряжаемых на специализированных аккумуляторных прокатных станциях (см. видео ниже). Правда, в Украине этот сервис пока отсутствует, но вскоре такая расширенная сеть будет и у нас.

Так, от процесса зарядки аккумулятора владельцы такого транспорта освобождены, но в тех байках также есть штекерные соединения, за которыми следует тоже тщательно ухаживать.

Об аксессуарах забывать не стоит

Последней тенденцией туристических аккумуляторных мотоциклов всех типов, а также багги (UTV), является добавление дополнительных систем освещения и звука. Хотя отдельные светодиодные лампы не потребляют много энергии, добавление достаточного количества может привести к значительному потреблению тока.

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Стереосистемы, особенно усилители, потребляют значительное количество электроэнергии. Это может быстрее разрядить батарею, перегрузить проводники и вызвать поломку разъема или даже электрический пожар. Поэтому крайне важно убедиться, что вы не превысили пропускную способность электрического разъема или провода/проводников при добавлении аксессуаров.

Графическая модель соотношения размера провода относительно силы тока. Инфографика: Авто24

Общая электрическая теория предлагает измерять провод на 125% от вашего максимального напряжения. Если владельцы таких транспортных средств заинтересованы в добавлении стереосистем, усилителей, освещения и других аксессуаров, то эти знания лишними не будут.

Температура батареи

Температура аккумулятора может влиять на зарядку и срок службы батареи. Лучше всего избегать воздействия прямых солнечных лучей во время зарядки.

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Нагревать батарею может не только солнце, но и зарядка, в ходе которой вырабатывается тепло, что может сократить срок службы батареи.

Хотя другие компоненты электрических ТС не подвергаются такому сильному воздействию тепла, они все равно подвергаются подобному износу и неправильному использованию, поэтому их следует обслуживать с теми же интервалами, что и автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

Специализированным СТО – быть!

Несмотря на то, что аккумуляторная техника требует меньше обслуживания, чем аналоги с двигателями внутреннего сгорания, их сервисное сопровождение лишним не будет. По мере того как эти транспортные средства развиваются и продвигаются, могут возникать дополнительные пункты технического обслуживания или соответствующие службы на уже действующих СТО и сервисные подразделения в традиционных дилерских центрах.