Мексиканская полиция закупит электробайки у украинского стартапа Delfast. Поставка должна состояться весной 2020 года.

Основатель украинской компании Даниил Тонкопий пока не разглашает деталей поставки электробайков в Мексику. Он рассказал лишь, что она должна состояться уже в марте 2020 года.

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Сообщается также, что компания ведет переговоры о поставках своей продукции с департаментом полиции Лос-Анджелеса.

В своей презентации Delfast указывает, что по итогам года ее доход составит 565 000 долл. это на 453% больше, чем в прошлом году.

В 2017 году электровелосипед производства Delfast на киевском велотреке установил мировой рекорд по дальности езды на одном заряде – чуть более 367 км. Для большинства электроскутеров и электробайков это недостижимая цифра.

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