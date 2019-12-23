Мексиканська поліція закупить електробайки в українського стартапу Delfast. Поставка має відбутися навесні 2020 року.

Засновник української компанії Данило Тонкопій поки не розголошує деталей поставки електробайків в Мексику. Він розповів лише, що вона має відбутися вже в березні 2020 року.

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Повідомляється також, що компанія веде переговори про постачання своєї продукції з департаментом поліції Лос-Анджелеса.

У своїй презентації Delfast вказує, що за підсумками року її дохід складе 565 000 долл., це на 453% більше, ніж в минулому році.

У 2017 році електровелосипед виробництва Delfast на київському велотреку встановив світовий рекорд за дальністю їзди на одному заряді – трохи більше 367 км. Для більшості електроскутерів і електробайків це недосяжна цифра.

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