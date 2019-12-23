У Мережі опублікували відеоролик з будівництва Шулявського моста в українській столиці.

Реконструкція дорожньої розв'язки на Шулявці в Києві наближається до свого завершення. Роботи ведуться без перерви і вдень, і вночі. В даний час робітники приступили до укладання дорожнього покриття.

Читайте також: Вибираємо термочашку для автомобіліста

Після того, як асфальт покладуть безпосередньо на мосту, то ж саме потрібно буде зробити і на в'їздах на шляхопровід з різних напрямків. Далі піде технічний тест конструкції. Для цього по мосту проїдуться 8 вантажівок, масою тридцять тон кожна, а спеціальні пристрої проведуть заміри, як шляхопровід “реагує” на навантаження. У разі успішних випробувань, міст відкриють для руху автомобілів вже через сім днів.

Читайте також: Подарунки для автомобіліста: що подарувати і як вибрати