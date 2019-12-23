В Сети опубликовали видеоролик по строительству Шулявского моста в украинской столице.

Реконструкция дорожной развязки на Шулявке в Киеве близится к своему завершению. Работы ведутся без перерыва и днем, и ночью. В настоящее время рабочие приступили к укладке дорожного покрытия.

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После того, как асфальт положат непосредственно на мосту, то же самое нужно будет сделать и на въездах на путепровод с разных направлений. Далее последует технический тест конструкции. Для этого по мосту проедут 8 грузовиков, массой тридцать тонн каждый, а специальные устройства проведут замеры, как путепровод “реагирует” на нагрузку. В случае успешных испытаний, мост откроют для движения автомобилей уже через семь дней.

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