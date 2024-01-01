BMW притормозил свои планы на электробайки из-за "низкого спроса"

Рекламные кампании и маркетинговые продвижения нового поколения аккумуляторных мотоциклов BMW CE 04 фактически провалились. Статистика, которую Motorrad не разглашает, видимо, не в пользу нового продукта.

Однако своего разочарования генеральный директор BMW Motorrad Маркус Флаш не скрывает. По его словам, компании придется замедлить свои мечты и умерить аппетиты по сбыту двухколесных аккумуляторных машин.

На деле, как пишет Motociclismo, завод не может найти того, кто готов потратить приличную пятизначную сумму на электрический спортивный мотоцикл BMW. Это мнение уже подтверждено в недавнем интервью многим изданиям.

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"Если мы общаемся с пользователями, то я не нашел никого, кто бы сказал: я бы потратил 30 000 евро на электрический мотоцикл, чтобы объехать озеро или подняться на гору", – признался Маркус Флаш.

Эти откровения из уст главного менеджера прозвучали во время презентации концептуального двигателя BMW R20, бензинового мотоцикла.

Генеральный директор BMW Motorrad Маркус Флаш. Фото с сайта Motorcycle Sports

BMW Motorrad пока не будет продвигать на конвейере готовый к производству электрический супербайк, но работы в сегменте аккумуляторной техники не прекращаются. Электрический скутер BMW CE 04 (см. видео внизу), который сочетает в себе футуристический дизайн с передовыми технологиями, будет в дальнейшем еще лучше.

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По словам Маркуса Флаша, эта модель является лишь началом амбициозной линейки электрических продуктов BMW. Разработчики работают над полным ассортиментом электрических мотоциклов, включая более мощные и ориентированные на производительность модели.

Несмотря на нынешний малый спрос на электрические версии мотоциклов, поиск инноваций в этом сегменте машин продолжается: BMW Motorrad стремится разрабатывать электрические мотоциклы, сохраняющие присущие бренду дух инноваций и производительности.